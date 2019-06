Gravida in 8 saptamani, Gabriela Cristea a facut intrerupere de sarcina

Gabriela Cristea google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Gabriela Cristea a oferit un interviu sincer si extrem de emotionant in cadrul unei campanii despre infertilitate. Dupa ani buni in care s-a luptat cu aceasta problema medicala, ea a avut puterea sa vorbeasca despre experientele sale traumatizante. La un moment dat, vedeta a rememorat perioada in care a pierdut o sarcina si a fost nevoita sa faca avort… iar amintirile de atunci au facut-o sa izbucneasca in lacrimi. Cele doua fiice, dar si sotul sau, Tavi Clonda, o ajuta sa treaca mai usor peste aceasta drama. Gabriela Cristea, in lacrimi cand a vorbit despre infertilitate In trecut, Gabriela Cristea a facut numeroase fertilizari in vitro, insa niciuna nu a fost incununata cu succes. In cadrul ...