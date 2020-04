Gravidele din Suceava, indemnate sa nasca acasa. Spitalul județean s-a transformat in centru pentru tratarea COVID-19, iar maternitatea privata e inchisa

Gravidele din Suceava nu mai au maternitate în oraș, după ce Spitalul Județean a fost transformat în centru pentru îngrijirea bolnavilor de COVID 19, iar femeile care trebuie să nască în acestă perioadă sunt îndrumate fie să nască acasă, fie la alte spitale din regiune, unde de multe ori nu sunt primite pe motivul lipsei The post Gravidele din Suceava, îndemnate să nască acasă. Spitalul județean s-a transformat în centru pentru tratarea COVID-19, iar maternitatea privată e închisă appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.