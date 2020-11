Grecia: blocaj național pentru trei saptamani, dar școlile raman deschise

Grecia a ordonat joi un blocaj la nivel național, timp de trei săptămâni, pentru a ajuta la limitarea reapariției cazurilor de Covid-19, al doilea în acest an, după o creștere accentuată a infecțiilor în această săptămână. „Am ales să iau măsuri drastice mai devreme decât mai târziu”, a spus premierul Kyriakos Mitsotakis, citat de ekathimerini.com. […] The post Grecia: blocaj național pentru trei săptămâni, dar școlile rămân deschise appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.