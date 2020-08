Grecia impune noi restricții anti-COVID incepand de astazi. Cum sunt afectați turiștii

Oficialii greci au anunțat că, începând de marți, barurile, terasele și restaurante din unele dintre cele mai importante destinații turistice se vor închide pe timpul nopții, ca urmare a creșterii numărului de noi cazuri de Covid-19. Zonele în care restaurantele şi barurile vor fi închise începând de la miezul nopţii până la 7 dimineaţa includ […] The post Grecia impune noi restricții anti-COVID începând de astăzi. Cum sunt afectați turiștii appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.