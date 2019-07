Grecia la un pas sa coteasca spre DREAPTA. Partidul lui Tsipras este devansat serios de Noua Democrație

Premierul grec Alexis Tsipras le-a cerut vineri seară concetăţenilor săi să vină la vot în cadrul unui miting de la Atena, cu două zile înainte de alegerile legislative pe care, potrivit sondajelor, are şanse mari să le piardă, relatează AFP preluat de Agerpres.

"Nimeni nu trebuie să lipsească la apelul urnelor, nimeni nu trebuie să rateze această luptă", a spus Alexis Tsipras în piaţa Syntagma, în faţa parlamentului grec. "Duminică, mergeţi să votaţi şi aduceţi cu voi un prieten, un indecis", a adăugat el.

"Nu îi lăsaţi să vă ia visele, vieţile, demnitatea", a mai spus el. "Nu numai că grecii trebuie să voteze, ei trebuie să împiedice să li se fure sacrificiile, o mare crimă împotriva generaţiilor viitoare", a spus Tsipras la miting.



Ţinând cont că alegerile au intrat în linie dreaptă, mulţimea adunată a fost mai puţin numeroasă decât în ianuarie 2015, când a fost ales prima dată liderul Syriza. Însă drapelele roşii şi violete ale partidului au fost agitate cu frenezie, chiar dacă partida pare jucată.



Potrivit ultimelor sondaje, Syriza este devansată cu 9 până la 11 puncte de partidul Noua Democraţie, care ar urma să obţină între 151 şi 165 de locuri din cele 300 ale parlamentului.



"Sunt tristă. Grecii sunt gata să voteze pentru un partid care a dus ţara la faliment, care a furat, care a creat deficit şi apoi a impus austeritatea", spune Angeliki, de 65 de ani, însoţită de soţul ei. "O dată am avut şi noi un om politic care nu era corupt", adaugă ea.



De la tribună, Tsipras afirmă: "Fiecare trebuie să înţeleagă unde era Grecia în 2014 şi unde se află acum".



Pe un ecran mare rulează un clip în care pot fi văzute măsurile guvernului: creşterea salariului minim, o lună în plus de pensie pentru pensionari sau pactul civil pentru cuplurile homosexuale. "Nu le vom da înapoi cheile celor care au dus ţara noastră la faliment", a mai spus premierul elen.



Apărut în politică într-o ţară în plină disperare după criza din 2010, Alexis Tsipras, lider tânăr al stângii radicale, a fost ales după ce a promis că va termina cu austeritatea. Însă sub constrângerea creditorilor Greciei, el a dat înapoi, forţat să accepte un plan de salvare însoţit de măsuri severe pentru a împiedica ieşirea din zona euro.



După eşecul său în alegerile europene şi locale, de la sfârşitul lui mai şi începutul lui iunie, prim-ministrul, al cărui mandat se încheia de drept în octombrie, a convocat el însuşi alegeri anticipate.