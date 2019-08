GRESEALA facuta de anchetatori. I-au aratat lui Gheorghe Dinca doar pozele cu cele doua victime

Luiza si Alexandra google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Fostul avocat din oficiu al monstrului din Caracal a relatat o posibila gafa pe care anchetatorii s-ar putea sa o fi facut in timpul primelor audieri. Astfel, conform lui Bogdan Alexandru, primul avocat din oficiu al lui Gheorghe Dinca, anchetatorii i-au aratat acestuia poze doar cu Alexandra si Luiza, fara a incerca sa afle, prin indicarea altor poze, daca sunt si alte victime. Avocatul a relatat si episodul in care Dinca a decis sa recunosca faptele, dupa o discutie cu un anume politist. ”Ceea ce mi-a atras mie atentia este ca atunci cand i l-am adus, Dinca mi-a cerut sa ii las singuri.”, a punctat avocatul. Gheorghe Dinca a rabufnit in timpul audierilor: "Nu ma mai pot gand ...