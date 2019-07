Greseala pe care o comit toti romanii cand fac CIORBA. Cat de periculos e pentru tine

ciorba google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ciorba este una dintre cele mai bune inventii culinare. Hraneste si hidrateaza in acelasi timp. Un motiv sa o consumati zilnic. Un lucru este esential. Daca puneti la fiert legume din agricultura intensiva, aruncati prima apa. De obicei, acolo se descarca majoritatea chimicalelor folosite pentru solul in care au fost cultivate. Indiferent de varsta, o ciorba sau o supa sunt ideale zilnic. Mihaela Bilic Nutritionist: "Daca mancam o ciorba ne simtim satui si asta pentru putine calorii, din cauza asta ciorba e un aliment perfect pentru rehidratare dar si remineralizare." Daca folositi legume crescute in agricultura intensiva, singura recomandare este sa aruncati prima apa. Acolo se elimina mare parte din ...