Greta Thunberg, activista suedeza de doar 16 ani, a fost desemnata de revista Time „Omul Anului”

Greta Thunberg, activista suedeză pentru mediu în vârstă de doar 16 ani, a fost desemnată de către revista Time drept „Omul Anului” („Person of the Year”), informează CNN. La finalul fiecărui an, conform unei tradiții care se menține de aproape un secol, revista Time desemnează o persoană (care poate fi și un grup sau o […]