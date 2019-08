Greta Thunberg se indreapta catre New York cu un velier fara emisii de carbon

Greta Thunberg, tânăra reprezentantă a luptei împotriva încălzirii globale, se îndrepta către New York, la bordul unui velier de cursă, fără emisii de carbon, condus de către un membru al familiei princiare din Monaco, relatează AFP. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); Această traversare de două săptămâni urmează să-i permită să asiste la summitul mondial ONU, prevăzut în septembrie în megalopolisul american. Climate activist @GretaThunberg says she will not fly to international conferences to lessen her carbon footprint. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); So she's sailing to the U.S. on a boat for 2 weeks pic.twitter.com/W8DGyt8b4y — Bloomberg TicToc (@tictoc) August 14, 2019 Suedeza, în vârstă de 16 ani, care se află la originea grevei mondiale la şcoală în favoarea luptei împotriva modificărilor climatice, a refuzat să se ducă cu avionul, din cauza emisiilor de carbon pe care le generează acest mijloc de transport. "I might feel a bit sea sick and it's not going to be comfortable" Climate change activist Greta Thunberg will spend two weeks travelling across the North Atlantic on a boat to attend a crucial climate change conference in New York [tap to expand] https://t.co/e9XrVVjBhN pic.twitter.com/NMxVM9abSV — BBC News (World) (@BBCWorld) August 13, 2019 Pierre Casiraghi, fiul prinţesei Caroline de Monaco, i-a propus atunci să-i pună, gratuit, la dispoziţie un vapor în vederea parcurgerii celor 3.000 de mile marine (aproximativ 5.500 de kilometri) şi promovării mesajului peste Atlantic. În Statele Unite, ”mulţi oameni nu înţeleg şi nu acceptă ştiinţa”, a declarat pentru AFP ...