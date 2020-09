Grindeanu anticipeaza dezastrul Guvernului Orban: '99% ca vom avea acord cu FMI, daca se continua pe aceasta linie'

Prim-vicepreşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat că este ferm convins că, dacă actualul Guvern merge pe aceeaşi linie, România va fi nevoită să semneze un acord de împrumut cu FMI la începutul anului viitor. Grindeanu spune că actualul Executiv s-a împrumutat cu 1.000 de euro pe secundă.

”Văd câteva domenii pe care sunt convins că le-au gestionat prost şi pe care le vor gestiona prost în continuare. Sănătatea, Educaţia - începe un nou an şcolar, e un haos generalizat. (...) Apoi vine o criză economică. De la momentul în care au preluat guvernarea, s-au împrumutat cu aproximativ 120 miliarde lei, în 10 luni. Asta înseamnă cu 50% mai mult decât s-a împrumutat PSD în 3 ani. Am ajuns să ne împrumutăm cu 1.000 de euro pe secundă. Aţi văzut undeva explicaţii pentru modul în care se cheltuie acesti bani? Eu nu am văzut explicaţii privind modul în care se cheltuiesc aceşti bani. Acest guvern ne împrumută pe următorii 20 - 30 de ani. E o cădere economică de 5% în fiecare an. Aprox 1,3 milioane de români au trecut rin şomaj tehnic. Eu nu am văzut măsuri coerente care să ajute mediul privat aşa cum au făcut aproape toate ţările UE”, a declarat Sorin Grindeanu la Antena 3, marţi seară.

Grindeanu spune că 99 la sută că va exista un acord cu FMI.

”Dacă vor continua în acelaşi ritm, eu nu văd cum pot să ocolească acord cu FMI. Este convingerea mea. Cred că a fost închis ultimul acord pe vremea guvernului Ponta. Sunt absolut convins că dacă ucrurile vor merge în această direcţie, anul 2021 va începe cu un acord cu FMI. Deficitul bugetar e record, am ajuns la 50 miliarde anul trecut. Concluzia mea e că am convingerea că dacă vom merge pe aceeaşi linie, începutul lui 2021 va însemna acord cu FMI. Nu spun că e un lucru rău, dar înseamnă constrângeri, mai puţină libertate asupra deciziilor. 99% că vom avea acord cu FMI, dacă se continuă pe această linie. Noi am vrut să întrerupem, rostul moţiunii a fost asta, una din cauze, in păcate nu s-a reuşit ieri”, a declarat Grindeanu.