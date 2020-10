Groapa de gunoi Vidra ilegala inca din iulie 2020. A fost emisa notificarea de suspendare a activitații. Autoritațile de mediu tergiverseaza sistarea

Groapa de gunoi Vidra funcționează ilegal încă din luna iulie a acestui an, când Primăria Capitalei a încetat contractul de delegare a activității pentru operarea acesteia. Încă de la acea dată, groapa de gunoi trebuia să înceteze activitatea și să înceapă lucrările de închidere, încă societatea care o exploatează a decis să sfideze legea și să continue să elimine în mod ilegal deșeuri în groapa Vidra.

SUTE DE SESIZĂRI FĂRĂ URMĂRI

Cu toate că există sute de sesizări cu privire la nocivitatea acestei activități, gărzii de mediu Ilfov i-a luat mai mult de 2 luni de zile să constate ilegalitatea activității. Justificările celor care au verificat periculoasa groapă de gunoi și au avut curajul să constate genocidul asupra mediului, date pentru inacțiunea mai bine de 2 luni de zile când aveau la cunoștință de ilegalitatea activității de la Vidra, sunt incredibile. Comisarii conduși de Mărioara Gătej se apără și spun că li s-au pus piedici și chiar s-a încercat oprirea controlului, aceștia reclamă presiuni făcute asupra lor de către superiori dar și de oameni veniți din ministerul mediului care au intervenit direct în favoarea operatorului gropii de gunoi.

Contactați pentru a oferii un punct de vedere, un funcționar din minister a declarat sub protecția anonimatului că însuși fostul prefect al municipiului București, Gheorghe Cojanu, ar fi intervenit pentru societatea ECO SUD S.A.

Prin controlul efectuat s-a constatat că pe lângă lipsa dreptului legal de delegare a activității, societatea ECO SUD S.A. nu mai deține nici licența de operator obligatorie conform legii, autoritatea de reglementare a serviciilor publice ANRSC notificând expirarea licenței încă din 14.07.2020. Pe lângă aspectele ilegale, comisarii au mai constatat și numeroase neconformități de mediu, printre care se numără și poluarea solului cu levigat și a aerului cu gaz de depozit, toate cele descoperite confirmând sesizările făcute de populație. Aceștia spun că situația impunea sistarea imediată a activității însă aceasta le depășește atribuțiile, fiind însă în puterea ministerului mediului și agenției pentru protecția mediului Ilfov, instituții pe care le-au informat de toate cele constatate încă din 21.08.2020.

(VEZI ACTELE pentru conformitate)

INDOLENȚA ȘI COMPLICITATEA AUTORITĂȚILOR

Ministerul Mediului, condus încă de liberalul Costel Alexe, nu a luat nici un fel de măsură, poate justificat și de lipsa de interes a acestuia având în vedere că urmează să preia conducerea consiliului județean Iași, iar Agenția pentru Protecția Mediului condusă de Genica Bădănoiu, a emis abia în 08.10.2020 notificarea de suspendare a activității gropii de gunoi Vidra.

Nu demult presa a relatat despre legăturile suspecte dintre directorul agenției Genica Bădănoiu și anumiți acționari ai societății ECO SUD S.A., aceasta fiind acuzată de trafic de influență și abuz în serviciu în favoarea oamenilor care conduc din umbră activitatea gropii de gunoi, prin presiunile pe care le-a făcut asupra funcționarilor din subordine să emită ilegal autorizația de mediu.

Cu toate că garda de mediu dar și autoritatea de reglementare a serviciilor comunitare susțin că activitatea este ilegală și că se impunea sistarea imediată și închiderea gropii, Genica Bădănoiu a semnat personal notificarea de suspendare emisă prin care acordă termenul maxim posibil de 60 de zile în speranța că societatea se mai poate conforma și tergiversează din nou închiderea gropii Vidra și sistarea a celei mai nocive gropi neconforme din România. În această perioadă groapa funcționează ilegal, asociațiile de mediu spunând că va fi nevoie ca banii să fie înapoiați și nu se discută de sume mici, încasările societății fiind consistente.

IADUL DE LA GROAPA DE GUNOI

Activiștii de mediu spun că au aflat multe de la oamenii din zona gropii de genocidul de mediu care are loc de ani de zile. Oamenii spun că numărul animalelor este in scădere drastică (au murit în genocidul din balta Vadul lui Moș), disconfortul olfactiv te zăpăcește, viețuitoarele din apă sunt compromise: “Parcă e razboi, scapa cine poate! Invit autoritatile competente sa mearga in teren si sa corijeze situatia. Invit poluatorii din zona sa intrerupa genocidul. Nu aveti parghii, nu aveti bani, nu aveti instrumente? - va rog spuneti, tipati! Inutil sa va spun cate amenintari am primit in privat, cate injuraturi, cata umilinta, agresiuni verbale si fizice. Ca sa pot sa fac aceste cercetări, sa fie cat mai elocvente, ca sa ajut oamenii sa se protejeze, ca sa știm! Aceste cercetări sunt pentru a ajuta populația, sunt sceptic că groapa va fi închisă, îl invit pe ministrul mediului Costel Alexe dar și pe doamna Bădănoiu șă vină să petreacă o zi din viața lor aici, să simtă ce trăim noi zilnic” a spus un cetățean din comuna Vidra implicat activ în lupta împotriva gropii de gunoi.

Deși pare că suferința oamenilor pare că se apropie de sfârșit aceștia sunt neîncrezători și spun că și-au pierdut încrederea în autorități.