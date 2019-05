Grozaviile ei au socat pe toata lumea! Si-a parasit iubitul pentru a fugi cu prietenul lui cel mai bun! Asta nu este tot: si-a convins fiica sa indeplineasca fanteziile barbatilor! FOTO, VIDEO

Gospodaria familiei Hreasca google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • O ieseanca si-a abandonat cei sase copii fara sa se uite inapoi • Si-a parasit sotul pentru vecinul de peste drum, cu care este intr-o relatie de concubinaj • A luat-o pe fiica ei cea mare in Anglia, unde a obligat-o sa consume substante interzise si sa se prostitueze • In momentul de fata, femeia a fost data in judecata pentru ca nu a platit niciodata pensia alimentara • Cand cei mici incearca sa mai ia legatura cu ea, aceasta le spune ca nu mai vrea sa stie nimic de ei • Dumitru, tatal copiilor, are rolul ambilor parinti, ocupandu-se cu multa atentie de educatia copiilor Viata lui Dumitru s-a schimbat radical din anul 2015, moment in care barbatul a deven ...