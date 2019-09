Gruia Stoica invinge statul roman la CEDO

Gruia Stoica 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Omul de afaceri Gruia Stoica a invins statul roman. Judecatorii CEDO au constatat conditiile inumane de arest preventiv in care Gruia Stoica a fost tinut in dosarul instrumentat de DNA, informeaza Antena 3. Gruia Stoica, omul de afaceri care a invins sistemul! A dezvoltat in ultimii 20 de ani cea mai mare afacere de transport feroviar "Reclamantul avea un spatiu personal foarte mic, mai putin de 2 mp... O astfel de lipsa de spatiu trebuie considerata atat de grava, incat da nastere unei prezumtii puternice de incalcare a art. 3 din Conventie", se arata in motivarea judecatorilor, potrivit Antena 3. Gruia Stoica fondatorul primei multinationale romanesti, fiind premiat nu doar de revistele de ...