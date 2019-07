Grup infractional international, specializat in trafic de persoane, proxenetism si spalare de bani, destructurat de politisti

Polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T., au efectuat, în baza unui Ordin European de Anchetă, 3 percheziții domiciliare (2 în București și una în județul Ilfov) și au indisponibilizat 15 conturi bancare deschise în România.Potrivit Poliției Române, activitățile s-au desfășurat pentru destructurarea unui grup infracțional internațional, specializat în trafic de persoane, proxenetism și spălare de bani.Liderul grupării, un cetățean finlandez, în vârstă de 61 de ani, a fost depistat de polițiștii români, la data de 26 martie 2019, pe teritoriul țării noastre. În baza mandatului european de arestare emis pe numele său, acesta a fost arestat și ulterior predat autorităților spaniole.În aceeași zi, polițiștii de combatere a criminalității organizate din cadrul Serviciului de Combatere a Traficului de Persoane și Serviciului de Investigare Financiară a Grupurilor de Criminalitate Organizată au mai pus în aplicare un ordin de indisponibilizare.Astfel, a fost instituită măsura sechestrului asupra sumelor de bani (143.341 de euro și 23.240 de lei) existente în 15 de conturi bancare din România, pentru administrarea unor probe necesare în dosarul penal al autorităților judiciare spaniole.În urma perchezițiilor efectuate în România, efectuate tot pe 26 martie, polițiștii au ridicat mai multe înscrisuri și copii ale unor înscrisuri ce ar fi fost folosite pentru facilitarea spălării banilor proveniți din activități de trafic de persoane și proxenetism.Cooperare internaționalăÎn anul 2016, autoritățile judiciare spaniole au demarat o investigație cu privire la activitatea infracțională a unor cetățeni finlandezi, bănuiți de trafic de persoane prin exploatare sexuală și spălare de bani.La finalul anului 2016, pentru documentarea întregii activități infracționale a grupului, a fost încheiată o echipă comună de investigații, formată din autoritățile specializate din Spania, Estonia și Finlanda.În plus, au fost efectuate investigații de către agenții de aplicare a legii din 10 state membre ale Uniunii Europene (România, Finlanda, Estonia, Suedia, Bulgaria, Cipru, Malta, Suedia, Germania și Marea Britanie), precum și din 5 state terțe (China, Columbia, Panama, Federația Rusă și USA).Cum acționa gruparea infracționalăPersoanele în cauză, 6 cetățeni de origine finlandeză și estoniană, ar fi exploatat sexual mai multe tinere de origine africană, prin intermediul unei platforme online.Membrii grupării infracționale ar fi spălat banii proveniți din activitatea infracțională prin intermediul mai multor societăți comerciale și a conturilor bancare deschise în țări precum România, Finlanda, Estonia, Suedia, Bulgaria, Cipru, Malta, Suedia, Germania, Marea Britanie, China, Columbia, Panama, Rusia și Statele Unite ale Americii.Rezultatele operațiunii la nivel internaționalÎn cadrul acțiunii desfășurate la nivel internațional, polițiștii au efectuat 17 percheziții domiciliare, fiind arestați 6 membri ai grupării.De asemenea, a fost luată măsura aplicării sechestrului asupra sumelor de bani deținute de membrii grupării infracționale, în valoare de 1,5 milioane de euro, au fost confiscate bunuri (autoturisme, bijuterii), au fost ridicate probe digitale și au fost indisponibilizați 30.000 de euro.Totodată, polițiștii au indisponibilizat un domeniu online și mai multe servere aflate pe teritoriul Statelor Unite ale Americii, platforme folosite pentru exploatarea sexuală a tinerelor.Întreaga activitate de cooperare investigativă internațională s-a făcut prin intermediul EMPACT. Ciclul de politici europene EMPACT are ca prioritate lupta împotriva criminalității organizate, în perioada 2018-2021.