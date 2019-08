Grupa INFERNALA pentru CFR Cluj in Liga Europa

CFR Cluj google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Campioana Romaniei, CFR Cluj, a intalni echipele Lazio Roma, Celtic Glasgow si Rennes in grupele Ligii Europa, s-a stabilit in urma tragerii la sorti care a avut loc, astazi, la Monte Carlo. Clujenii nu renunta la lupta, dupa esecul cu Slavia Praga! Anuntul razboinic facut de George Tucudean Lazio Roma este echipa lui Stefan Radu. CFR Cluj a mai jucat cu Celtic in turul trei preliminar al Ligii Campionilor, in care clujenii s-au impus (scor 1-1 acasa 4-3 in deplasare). Echipa clujeana, Lazio, Celtic si Rennes vor evolua in grupa E. Meciurile din faza grupelor Ligii Europa se vor disputa la urmatoarele date: 19 septembrie, etapa I; 3 octombrie, etapa a II-a; 24 octombrie, etapa a III-a; 7 noiembrie, e ...