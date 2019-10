Gruparea interlopa care fura din casele fotbaliștilor de la Real Madrid și Atletico, arestata de poliție! Ce s-a gasit acasa la hoți! Video

Politia din Spania, cu ajutorul Interpol, a reusit sa aresteze o banda de hoti ce furau din casele jucatorilor de la Atletico Madrid si Real Madrid, in timp ce acestia jucau in deplasare si nu era nimeni acasa. Hotii au furat bijuterii, ceasuri, incaltaminte si parfumuri in valoare de sute de mii de euro!