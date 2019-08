Gruparea Statului Islamic s-a intors in Siria. Vezi de ce

statul islamic google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Gruparea Statul Islamic (SI) a revenit in Siria in timp ce Statele Unite isi retrag trupele din aceasta tara, a indicat marti intr-un raport un inspector general al Pentagonului, relateaza AFP. "Chiar daca si-a pierdut 'califatul' teritorial, Statul Islamic in Irak si Siria si-a consolidat capacitatile de insurgenta in Irak si si-a reluat activitatile in Siria in acest trimestru", se arata in documentul citat. Statul Islamic a fost capabil sa se ''regrupeze si sa sprijine operatiuni'' in cele doua tari, in parte deoarece fortele locale ''nu reusesc sa mentina operatiuni pe termen lung, sa efectueze operatiuni simultan sau sa pastreze teritoriul pe care l-au elib ...