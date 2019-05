Grupul bancar Societe Generale se asteapta la majorarea profiturilor in 2020

Grupul bancar Societe Generale a anunţat marţi că intenţionează să-şi majoreze, anul viitor, profiturile la divizia de retail din Franţa datorită automatizării şi concentrării pe clienţii mai bogaţi, transmite Reuters potrivit Agerpres

SocGen i-a anunţat pe investitori că se aşteaptă ca în acest an veniturile la divizia de retail din Franţa să rămână neschimbate sau să scadă cu 1%, pe fondul ratelor scăzute ale dobânzilor, în timp ce costurile vor creşte cu 1 - 2% deoarece banca implementează procesul de automatizare.Ca rezultat al transformărilor din acest an, a treia mare bancă franceză se aşteaptă la scăderea costurilor din 2020, şi la majorarea veniturilor, astfel încât randamentul capitalului propriu (ROE) să urce la 11,50 - 12,50%.Rezultatele slabe din 2018 l-au determinat pe Frederic Oudea, directorul general al SocGen, să demareze un plan de restructurare, care include eliminarea a 1.600 de locuri de muncă şi vânzarea unor active.Societe Generale s-a concentrat, în primul rând, pe îmbunătăţirea ratei de solvabilitate, rata capitalului comun de rangul 1 ("Common Equity Tier I") ajungând în primul trimestru la 11,7%, de la 11,2% în trimestrul precedent.La fel ca şi alte mari bănci europene, Societe Generale are probleme în a-şi creşte profitul, în condiţiile în care dobânzile reduse afectează veniturile generate din operaţiunile de retail banking, în timp ce operaţiunile de investment banking sunt vulnerabile la volatilitatea de pe pieţele financiare.Societe Generale, unul dintre cele mai mari grupuri europene de servicii financiare, are 154.000 de angajaţi şi 32 de milioane de clienţi în întreaga lume.În România, BRD - Groupe Societe Generale este cea de-a treia bancă după totalul activelor.