Grupul BMW lanseaza cel mai puternic MINI din istorie - FOTO

Grupul BMW a lansat cel mai puternic MINI din istoria mărcii, MINI John Cooper Works GP, care are 306 cai putere şi va fi produsă în doar 3.000 de exemplare. Preţul este estimat la peste 40.000 euro. Maşina accelerează de la 0 la 100 km/h în 5,2 secunde, iar consumul de carburant este, în medie, de 7,3 litri/100 km. Viteza maximă este de 265 km/h, iar cutia de viteze este de tip Steptronic cu 8 trepte. Motorul este turbo, are 4 cilindri şi o capacitate cilindrică de 2.000 cmc. Primele livrări vor fi făcute în martie 2020. MINI John Cooper Works GP are două locuri şi va prezentată publicului, pentru prima dată, la Los Angeles Auto Show, care va avea loc în perioada 22 noiembrie – 1 decembrie. Maşina va fi produsă în doar 3.000 de exemplare, la fabrica MINI din Oxford, Marea Britanie.