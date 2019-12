Grupul de combatere a cancerului, constituit de Parlament

"Având în vedere preocupările la nivel mondial şi european în ceea ce priveşte dezbaterile referitoare la politicile publice de sănătate, precum şi susţinerea unei reforme sustenabile a sănătăţii în domeniul cercetărilor pentru combaterea cancerului, ţinând cont de faptul că la nivelul Comisiei Europene există o iniţiativă sub denumirea de Codul european împotriva cancerului, iar la nivelul unor parlamente europene sunt constituite grupuri parlamentare de suport pentru a identifica şi iniţia măsuri legislative cu larg consens politic, ţinând cont de activitatea cunoscutului Institut Aspen care are o activitate remarcabilă în promovarea Programului Aspen Healthcare & Quality of Life, precum şi preocuparea şi susţinerea grupului parlamentar cu aceeaşi temă înfiinţat în Congresul American, propun înfiinţarea unui grup pentru combaterea cancerului", a precizat atunci Carmen Mihălcescu.