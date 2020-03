Grupul de Comunicare Strategica: Pana azi, in Romania, au fost confirmate 576 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID19

De la intrarea în vigoare a Ordonanței Militare nr. 2 și până în prezent, au fost plasate în carantină instituționalizată 118 persoane care nu au respectat perioada de autoizolare. De asemenea, două persoane aflate în carantină au părăsit locația în care au fost plasate, pentru acestea fiind dispusă măsura carantinării pentru o nouă perioadă de 14 zile. Declarația pe propria răspundere poate fi completată și olograf.Până astăzi, 23 martie, pe teritoriul României, au fost confirmate 576 decazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cele 576 de persoane confirmate pozitiv, 73 au fost declarate vindecate și externate (51 la Timișoara, 17 la București, 3 la Craiova, unul la Constanța și unul la Iași).Până astăzi, 23 martie, 4 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 și cu boli cronice preexistente, internate în spitale din București, Craiova Iași și Suceava, au decedat.De la ultima informare transmisă de Grupul de Comunicare Strategică, au fost înregistrate alte 143 de noi cazuri de îmbolnăvire.Unul dintre cazuri este cel al unui deținut care în data de 11 martie a.c., a fost transportat de la Poliția Capitalei la Penitenciarul-Spital București-Jilava pentru probleme medicale. În urma testării realizate astăzi, 23 martie, acesta a fost diagnosticat pozitiv cu noul coronavirus (COVID-19). Precizăm că deținutul a fost izolat încă de la momentul încarcerării, iar la testarea realizată în data de 11 martie a.c., pentru depistarea unei posibile infecții cu COVID-19, rezultatul a fost negativ.La ATI, în acest moment, sunt internați 15 pacienți, din care 7 în stare gravă. Starea de sănătate a celorlalți pacienți este bună, staționară.Pe teritoriul României, în carantină instituționalizată sunt5.066 de persoane pentru care se efectuează verificări pentru a depista dacă au contactat virusul COVID – 19 (coronavirus). Alte 72.247 depersoane sunt în izolare la domiciliu și se află sub monitorizare medicală.Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 11.223 de teste, din care 277 în unități medicale private.În ultimele 24 de ore, au fost înregistrate 1.073 deapeluri la numărul unic de urgență 112 și 5.134 la linia TELVERDE (0800 800 358), deschisă special pentru informarea cetățenilor.Până în prezent, prin structurile abilitate ale MAI au fost întocmite 141 de dosare penale, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de zădărnicirea combaterii bolilor, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 352 alin. 1 Cod Penal. Totodată, Poliția și Jandarmeria au aplicat 665 de sancțiuni contravenționale pentru nerespectarea măsurilor de izolare/carantină.De asemenea, cu ocazia formalităților de intrare în țară, Poliția de Frontieră a întocmit 4 dosare penale, în care sunt cercetate 18 persoane, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de fals în declarații, faptă prevăzută și pedepsită de art. 326 Cod Penal.Le reamintim cetățenilor să ia în considerare doar informațiile verificate prin sursele oficiale și să apeleze pentru recomandări și alte informații la linia TELVERDE - 0800.800.358. Numărul TELVERDE nu este un număr de urgență, este o linie telefonică alocată strict pentru informarea cetățenilor. De asemenea, românii aflați în străinătate pot solicita informații despre prevenirea și combaterea virusului la linia special dedicată lor +4021.320.20.20.Alte decizii, precum și alte date de interes, vor fi aduse la cunoștința publicului în cel mai scurt timp.În continuare vă prezentăm situația privind infectarea cu virusul COVID – 19 (coronavirus) la nivel european și global:Până la data de 22 martie 2020, au fost raportate 141.858 de cazuri în UE / SEE, Regatul Unit, Monaco, San Marino, Elveția, Andora. Cele mai multe cazuri au fost înregistrate în Italia, Franţa, Germania, Spania și Regatul Unit.cazuri confirmate - 53.578 (+6.557), decedați - 4.827 (+795), vindecaţi -7.024 (+952): cazuri confirmate - 24.926 (+4.946), decedați - 1.326 (+324), vindecaţi - 2.575 (+450)cazuri confirmate - 14.459 (+1.847), decedați - 562 (+112), vindecaţi - 2.201 (+2189): cazuri confirmate - 21.463 (+3.140), decedați - 67 (+22), vindecaţi -266 (+27)cazuri confirmate - 5.018 (+1.035) decedați, 233 (+56), vindecaţi 137 - (+70)Sursă: Centrul European pentruPrevenireașiControlulBolilor (https://www.ecdc.europa.eu/en)