Grupul de Comunicare strategica. Prelucrate 2.545 de teste, 2.470 au avut rezultat negativ

Până astăzi, 13 martie, pe teritoriul României, au fost confirmate 75 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus).Dintre cei 75 de cetățeni care au contactat virusul, șase sunt declarați vindecați și au fost externați.Persoanele infectate cu COVID-19 (coronavirus) sunt internate în spitale din București, Iași, Cluj-Napoca, Timișoara, Craiova și Constanța și se află sub supraveghere medicală permanentă. Starea generală a pacienților este bună, cu excepția pacientului internat la ATI la Institutul Victor Babeș. Starea pacientului internat la ATI la Institutul Victor Babeș este una ameliorată față de momentul internării.Cele mai multe persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 (coronavirus) sunt în municipiul București (27), acestea fiind internate în spitale de boli infecțioase și sub permanentă supraveghere medicală.Pe teritoriul României, în carantină instituționalizată sunt 2.298 de persoane pentru care se efectuează verificări pentru a depista dacă au contactat virusul COVID – 19 (coronavirus). Alte 13.723 de persoane sunt în izolare la domiciliu și se află sub monitorizare medicală.Până la acestă dată, la nivel național, au fost prelucrate 2.545 de teste. Dintre acestea, 2.470 au fost cu rezultat negativ, adică persoanele de la care au fost prelevate mostrele analizate nu sunt infectate cu COVID-19.Până în prezent, au fost înregistrate 32 de dosare penale, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de zădărnicirea combaterii bolilor, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 352 alin. 1 Cod Penal și două dosare penale înregistrate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de comunicarea de informații false, faptă prevăzută și pedepsită de art. 404 Cod Penal.Le reamintim cetățenilor să ia în considerare doar informațiile verificate prin sursele oficiale și să apeleze pentru recomandări și alte informații la linia TELVERDE - 0800.800.358. Numărul TELVERDE nu este un număr de urgență, este o linie telefonică alocată strict pentru informarea cetățenilor. De asemenea, românii aflați în străinătate pot solicita informații despre prevenirea și combaterea virusului la linia special dedicată lor +4021.320.20.20.Alte decizii, precum și alte date de interes, vor fi aduse la cunoștința publicului în cel mai scurt timp, transmite un comunicate din partea Grupului de Comunicare Strategică.