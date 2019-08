Grupul de Initiativa Civica Peninsula“ cere schimbarea zonei in care au loc concertele de weekend: Ce le transmite primarul Decebal Fagadau locuitorilor din Piata Ovidiu

„Puteţi verifica cât costa un apartament acum cinci ani şi cât valorează acum, de când zona s-a transformat“

SC Best Sing Events SRL, în datele Registrului Comerţului

Grupul de Iniţiativă Civică „Peninsula“ a trimis o sesizare comună Primăriei Constanţa, Direcţiei Poliţie Locală şi Agenţiei pentru Protecţia Mediului în legătură cu evenimentele municipale care se desfăşoară în Piaţa Ovidiu din Constanţa.Pe scurt, Grupul de Iniţiativă Civică „Peninsula“ a solicitat Primăriei: „Concertele din acest weekend să se termine la ora 23.00, să relocheze festivalul în săptămânile următoare pentru că este evident că acest gen de manifestare nu poate respecta legea (70 db în timpul zilei - echivalentul zgomotului unui aspirator) şi 40 db noaptea (echivalentul zgomotului făcut de un computer), să instaleze sau să aducă mai multe coşuri de gunoi, pubele şi toalete eco în Piaţa Ovidiu şi străzile adiacente, să oprească circulaţia autovehiculelor în serile cu concerte; Poliţiei locale, Agenţiei pentru protecţia Mediului, Gărzii de Mediu, să vină să constate cele sesizate, respectiv nivelul de zgomot şi să aplice legea”.„Piaţa Ovidiu pare un loc potrivit pentru toate evenimentele, însă ea nu este un loc gol, un decor pentru concertele de vara. Ar fi foarte trist dacă ar ajunge aşa şi ar afecta exact ce apreciem la locul asta, iar un loc părăsit s-ar degrada imediat din multe puncte de vedere. Nu se poate fără locuitori în zonă. Iar Piaţa Ovidiu are viaţa ei, care nu are legătură cu festivalurile. De aceea, trebuie să existe compromisuri şi trebuie să ne gândim la oameni. Unul dintre aceste compromisuri este să nu se organizeze evenimente care depăşesc nivelul zgomotului stabilit prin lege”, susţin mai mulţi locuitori din zona Peninsulară.Edilul-şef pare de neînduplecat când vine vorba la a renunţa să mai organizeze evenimente muzicale sau culinare în Piaţa Ovidiu şi le transmite locuitorilor că în ultimii cinci ani a crescut preţul proprietăţilor, tocmai datorită investiţiilor şi evenimentelor organizate de municipalitate.„Toată zona peninsulară a beneficiat de investiţii din partea comunităţii, iar acum, întreaga comunitate trebuie să se bucure de această zonă. Eu ştiu foarte bine că au fost discuţii similare, inclusiv în centrul vechi din Sibiu, din Braşov sau din Bucureşti. Dar, una peste alta, pot să vă spun că tot ceea ce organizăm noi acolo are ca rezultat dublarea sau triplarea valorii proprietăţilor oamenilor care locuiesc în centrul vechi. Puteţi verifica cât costa un apartament acum cinci ani şi cât valorează acum, de când zona s-a transformat. Încă o dată, de această zonă trebuie să se bucure absolut toată lumea, tocmai aceasta a fost logica acestui proiect în care aducem muzica anilor 80-90, muzica contemporană şi muzica rock”, a afirmat primarul municipiului Constanţa, Decebal Făgădău.Vă reamintim că Primăria municipiului Constanţa a încheiat cu SC Best Sing Events SRL, firmă fără niciun angajat, contractul de prestări servicii privind „Servicii de organizare eveniment”, aferent evenimentului „Spectacole Estivale în aer liber, Piaţa Ovidiu” Constanţa 2019.Evenimentul se desfăşoară pe parcursul a patru weekenduri (3 zile/weekend, respectiv: vineri, sâmbătă, duminică), astfel: 26-28 iulie, 02-04 august, 09-11 august, 16-18 august.Valoarea totală a contractului este de 1.779.159,00 lei fară TVA.Societatea câştigătoare a fost înfiinţată în anul 2012 şi are sediul social în localitatea Rucăr, judeţul Argeş. Asociat unic şi administrator al firmei este. Domeniul principal de activitate: activităţi suport pentru interpretare artistică (spectacole). Potrivit Registrului Comerţului, situaţia financiară a societăţii pe anul 2018 se prezintă astfel: profit80.023 de lei, zero angajaţi, cifră de afaceri netă - 201.443 de lei şi active imobilizate în valoare de 2.175 de lei.

