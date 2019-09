Grupul englez Supergrass s-a reunit si va sustine anul viitor un turneu in Europa si SUA

Grupul englez Supergrass s-a reunit recent şi va susţine anul viitor un turneu în Europa şi Statele Unite, a anunţat liderul trupei Gaz Coombes într-un interviu publicat de NME. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); Trupa indie, devenită cunoscută în anii 1990, va marca - odată cu revenirea - 25 de ani de la lansarea albumului „I Should Coco”. Primul concert, supriză, a avut loc în weekend, la Glastonbury’s Pilton Party. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); „Am avut o săptămână intensă de repetiţii pentru a reveni în ritm şi a sunat destul de bine. (...) Este chiar ciudat, dar cred că acea chimie nu dispare niciodată”, a spus Coombes. Grupul s-a destrămat în 2010, motivând „diferente muzicale”, astfel că fiecare membru a ales o altă cale. Din 1993, când a fost înfiinţată, trupa a lansat şase albume. Primul, „I Should Coco”, a apărut în 1995. Cel mai recent a fost „Diamond Hoo Ha”, lansat în 2008. În timp ce lucrau pentru „haoticul” „Release The Drones”, relaţiile s-au deteriorat. Albumul nu a mai fost lansat niciodată, iar trupa s-a destrămat. Acum, au stabilit deja date de concerte pentru 2020 - în Europa şi Statele Unite. Cu această ocazie, va fi lansată şi colecţia „The Strange Ones: 1994-2008”, care va cuprinde câteva materiale inedite. Liderul trupei a subliniat că nu vor fi incluse piese compuse pentru albumul care a eşuat. „Nu ne-am urât. Suntem destul de apropiaţi. Înregistrările au fost distruse din diverse alte motive - multe au fost certuri. Dar asta nu însemna că dacă ne întâlneam în pub nu puteam vorbi despre alte lucruri”, a explicat Coombes. Concertele din 20 ...