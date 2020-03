Grupul KMG International : Masuri preventive luate pentru diminuarea raspandirii virusului COVID-19

Grupul KMG International şi-a activat la începutul acestei luni planul de gestionare a situaţiilor de criză, dupa ce a implementat încă de la începutul lunii februarie o serie de măsuri preventive, pe fondul extinderii noului virus COVID-19 la nivel mondial.Măsurile adoptate anterior, cât şi planul, vizează protejarea şi siguranţa angajaţilor, colaboratorilor şi a clienţilor săi, continuitatea activitatilor de profil şi reducerea la minimum a riscurilor de întrerupere a fluxurilor de producţie şi distribuţie carburanţi, potrivit unui comunicat de presă al KMG Internațional.Planul are trei direcţii majore de acţiune, în funcţie de evoluţia şi impactul virusului, acestea respectând toate recomandările şi deciziile adoptate de autorităţi locale şi centrale.Multe iniţiative au fost deja implementate la nivel de Grup înainte de declanşarea răspândirii virusului COVID-19 în Romania, respectiv semnătura şi factura electronică, program flexibil de lucru, lucrul de acasă, dotarea cu echipamente electronice performante şi conectarea acestora – VPN, cloud, antivirus.Recent, compania a adoptat şi alte măsuri specifice precum limitarea/anularea deplasărilor în interes de serviciu, reintegrarea la întoarcerea dintr-o călătorie înafara ţării (lucrul de la domiciliu pentru cel puţin 7 zile de la întoarcerea din zone neafectate şi 14 zile de la întoarcerea din zone afectate), limitarea şedinţelor (prezenţă fizică de maxim 7 persoane) sau anularea evenimentelor interne.În spaţiile de lucru „acordăm atenţie maximă acţiunilor de igienizare a spaţiilor comune, dotării cu materiale (dezinfectanţii, măşti, mănuşi), dezinfectării punctelor de contact (lift, uşi, etc), limitării accesului şi fluidizarea căilor de acces în acord cu recomandările autorităţilor, informării angajaţilor cu privire la creşterea măsurilor de igiena, conduită şi prevenţie”, potrivit sursei citate.testări ale temperaturilor corporale, crearea temporară de spatiii pentru clienţi/subcontractori în afara spaţiului de lucru, îmbunătăţirea fluxului de oameni, fluidizarea traficului auto, bariere/covoare antivirus, intensificarea acţiunilor de curăţare în zonele de risc - intrări / coridoare / toalete. În acelaşi timp, facilitaţi precum cantina sau dispensarul medical au luat măsurile de rigoare (livrarea în sistem catering, creare de zone dedicate pentru izolare temporară).Printre acestea se numără igienizarea/dezinfectarea suprafeţelor directe de contact din oră în oră, curăţarea/spălarea pardoselii de cel puţin de patru ori pe zi (24 ore), suplimentarea de materiale/consumabile specifice (dezinfectati, şerveţele umede, uscătoare de mâini, etc), recomandarea păstrării unei distanţe între clienţi de cel puţin un metru sau servirea produselor gastro preponderent în ambalaje de unică folosinţă.„Rugăm clienţii să respecte toate măsurile implementate pentru o bună funcţionare a activităţilor. În acelaşi timp, le recomandăm clienţilor Fill&Go să folosească metodele online de plată a facturilor curente, iar pentru reducerea interacţiunii în staţii să folosească opţiunea de plată şi alimentare cu carburanţi direct la pompă”, transmite KMG Internațional.Deținut integral de compania națională de petrol și gaze din Kazahstan - KazMunayGas, KMG International desfăşoară operaţiuni în sectoarele de rafinare şi petrochimie, retail, trading, upstream şi servicii industriale pe 12 pieţe principale.În România, Grupul controlează rafinăria Petromidia Năvodari – cea mai mare unitate de profil și una dintre cele mai moderne din regiunea Mării Negre, rafinăria Vega Ploieşti - cea mai longevivă unitate în funcțiune (din 1905) și singurul producător intern de bitum și hexan, unicul producător de polimeri, dar şi o reţea de distribuţie a carburanţilor Rompetrol cu peste 964 unități (stații proprii, stații partener, stații mobile: expres, baze interne de 9 și 20 metri cubi), 6 depozite, 200 staţii GPL auto și peste 7.000 de puncte butelii.La nivel regional, Grupul operează rețele de distributie carburanți și în Bulgaria, Georgia și Republica Moldova.