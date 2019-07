Grupul punk-rock Blink-182 isi va lansa al noualea album de studio in luna septembrie - VIDEO

Grupul american punk-rock Blink-182 îşi va lansa al nouălea album de studio pe 20 septembrie, potrivit unui anunţ făcut pe Twitter. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); Intitulat „NINE”, albumul cuprinde 15 piese, iar cel mai recent single lansat este „Darkside”. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); Albumul cuprinde titluri ca „Generational Divide" şi „Happy Days”, piese deja lansate de trupă. Deşi, din punct de vedere al formatului, grupul a lansat şapte albume de studio, solistul şi basistul Mark Hoppus a explicat că Blink-182 ia în calcul şi demo-ul „Buddha”. Trupa, fondată în 1992, a debutat cu „Cheshire Cat” (1995) şi a cunoscut succesul mondial cu „Enema of the State”, apărut în 1999. Cel mai recent album, „California”, a fost lansat în 2016 şi nominalizat la premiile Grammy. În 2000 şi 2001, trupa a fost premiată la MTV Europe Music Awards, iar videoclipul „All the Small Things", la MTV Video Music Awards. Palmaresul grupului mai cuprinde trei trofee Teen Choice. În prezent, Blink-182 se află în turneu cu rapperul Lil Wayne, marcând astfel 20 de ani de la lansarea albumului „Enema of the State". Articolul de mai sus este destinat exclusiv informării dumneavoastră personale. Dacă reprezentaţi o instituţie media sau o companie şi doriţi un acord pentru republicarea articolelor noastre, va rugăm să ne trimiteţi un mail pe adresa abonamente@news.ro.