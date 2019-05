Grupul Tool a lansat primele piese in decurs de peste un deceniu

Tool google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Grupul progressive metal Tool a lansat, in timpul unui concert sustinut in Jacksonville aseara, primele piese in decurs de peste un deceniu. „Descending” si „Invincible” au facut parte din setlistul de 11 piese al concertului din cadrul festivalului Welcome to Rockville, potrivit consequenceofsound.net. Acest eveniment marcheaza debutul turneului Tool, care se va afla, pana la jumatatea lunii mai, in Statele Unite, ajungand apoi in Europa - Germania, Cehia, Austria, Polonia, Italia, Marea Britanie, Olanda, Danemarca, Elvetia, Belgia, Spania si Portugalia. Lenny Kravitz vine in Romania. Unde va concerta cebrul artist Tool a prezentat in trecut, instrumental, piesa „Descending ...