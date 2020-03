Grupurile mai mari de trei persoane, interzise pe strazile unui oraș din județul Constanța (Presa)

Grupurile mai mari de trei persoane nu mai au voie să staționeze pe spațiul public din orașul Hârșova, scrie portalul de știri constănțean Info-sud-est.ro. Decizia a fost luată, miercuri, pentru prevenția răspândirii coronavirusului de către Comitetul Local pentru Situații de Urgență a orașului. “Se interzice grupurilor mai mari de 3 persoane de a staționa pe The post Grupurile mai mari de trei persoane, interzise pe străzile unui oraș din județul Constanța (Presă) appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.