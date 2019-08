GSP Offshore SRL si OMV Petrom SA au semnat acordul-cadru pentru serviciile integrate offshore

GSP Offshore SRL și OMV Petrom SA au semnat acordul-cadru pentru serviciile integrate offshore ale instalațiilor și echipamentelor din Divizia Upstream a OMV Petrom din Asset X. Contractul a fost atribuit în urma unei proceduri de achiziție publică în care trei furnizori internaționali și doi furnizori de servicii locale au licitat pentru.În calitate de antreprenor general, GSP va integra o serie de servicii care include operațiuni și întreținere on-shore și offshore, precum și operațiuni portuare, transport maritim, servicii de aviație și alte servicii de asistență.„De-a lungul ultimilor 15 ani, GSP și-a dezvoltat expertiza în furnizarea de servicii integrate pentru industria petrolului și a gazelor offshore. Am început în 2004, ca antreprenor de foraj, iar de atunci investim continuu în extinderea gamei noastre de servicii. Astăzi, GSP are capacitățile de a acoperi o gamă extinsă de servicii, de la perforații și dezvoltări în zonele verzi până la gestionarea activelor din terenurile maro. Suntem siguri că vom realiza cu succes un proiect de o asemenea complexitate, întrucât ne bazăm pe profesionalismul specialiștilor noștri, precum și pe activele noastre care respectă cele mai exigente standarde internaționale ”, a declarat Gabriel Comănescu, președintele GSP.Operațiunile din contract vor fi realizate de GSP Offshore SRL și cu sprijinul companiilor din grupul GSP - Grup Servicii Petroliere Logistic SRL („Logistica GSP”, Grup Servicii Petroliere Shipyard SRL („Șantierul naval GSP”), Grup Servicii Petroliere Catering SRL („ GSP Catering ”), Vega Offshore SRL, în calitate de subcontractanți.Proiectul este programat să înceapă în a doua jumătate a anului 2019 și are o durată estimată de 8 ani.