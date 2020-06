Guardiola: "Oamenii albi ar trebui sa isi ceara iertare pentru felul in care i-au tratat pe cei de culoare in ultimii 400 de ani. Imi este rusine"

Tehnicianul echipei Manchester City, Pep Guardiola, a declarat ca oamenii albi ar trebui sa le ceara iertare celor ce culoare pentru felul in care au fost tratati acestia in ultimii 400 de ani. El a precizat, la Sky Sports, ca ii este rusine de felul in care sunt tratati oamenii de culoare, relateaza espn.com.