Gustari care ajuta parul, pielea si unghiile, pe timpul iernii

Iarna te gandesti la vin fiert, prajituri cu scortisoara, Mos Craciun si sarmale. In timp ce ai o gramada de motive sa te bucuri de acest sezon, exista totusi niste aspecte mai putin placute de care trebuie sa te ingrijesti. Frigul duce la unghii sensibile, piele uscata si par aspru. Lotiunile si uleiurile speciale sunt o metoda buna prin care sa ai grija de aceste probleme, dar sa stii si alimentatia este la fel de importanta. Uite niste sugestii de mancaruri pe care sa le introduci in dieta ta, pe timpul sezonului rece. Pentru par aspru Oua si cartofi dulci. Ouale contin sulfur care ajuta la stralucire si cartofii dulci au beta-carotene care intareste firul de par si stimuleaza cresterea. Pentru piele us ...