Gustari sanatoase pe care le poti lua cu tine oriunde

In gastronomie, gustarea este definita ca preparat servit intre mesele principale ale zilei, nu intr-o cantitate exagerata, ce are rolul de asigura nutrientii necesari organismului si de a diminua senzatia de foame. Includerea gustarilor in dieta are mai multe beneficii, cel mai important dintre acestea fiind faptul ca previne supraalimentarea in timpul meselor principale.