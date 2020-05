Guvern: 350 de milioane de euro deblocati pentru spitale

Spitalele au la dispoziţie 350 de milioane de euro pentru decontarea achiziţiilor de aparatură medicală şi echipamente de protecţie făcute începând cu luna februarie 2020, a anunţat duminică Ministerul Fondurilor Europene, după lansarea apelului dedicat spitalelor implicate în lupta împotriva coronavirus, la data asumată la începutul pandemiei.

"La începutul crizei sanitare am promis data de 15 mai şi ne-am ţinut de cuvânt! Apreciez efortul comun al echipelor implicate din Ministerul Fondurilor Europene, al Sănătăţii şi al spitalelor ce au nevoie de această gură de oxigen pe care o reprezintă banii europeni cheltuiţi eficient în folosul pacienţilor. Faptul că am lansat la data asumată, 15 mai, un apel atât de important, este un pas spre normalitate în plină criză. Pacienţii români nu ţin cont de birocraţie, de programul redus de lucru al funcţionarilor, de consultările maraton cu zeci de spitale sau de mecanismele interinstituţionale create ad-hoc. Pacienţii se luptă pentru viaţa lor şi faptul că am reuşit să ne mobilizăm cu toţii este îmbucurător pentru construcţia viitorului Program Operaţional de Sănătate finanţat cu 4,5 miliarde de dolari, pe care România îl pregăteşte pentru 2021-2027", a declarat ministrul Marcel Boloş, la lansarea apelului "Consolidarea capacităţii de gestionare a crizei sanitare COVID-19", deschis de Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020 (POIM), potrivit agerpres.ro.

Potrivit unui comunicat al MFE, proiectele de tip A cu valoare maximă de 10 milioane de euro se adresează unităţilor publice sanitare şi de suport pentru pacienţii testaţi pozitiv sau suspecţi cu virusul SARS-CoV-2, precum şi celor aferente sistemului naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională. Proiectele au în vedere finanţarea echipamentelor medicale necesare în tratamentul pacienţilor.

Proiectele de tip B cu valoare maximă 15 milioane de euro au ca partener eligibil IGSU, inclusiv în parteneriat cu Ministerul Apărării Naţionale.

"Aceste iniţiative sunt destinate spitalelor modulare şi secţiilor de terapie intensivă mobilă", se spune în comunicat.

Proiectele de tip C a căror valoare maximă nu poate depăşi 3 milioane de euro au ca solicitanţi eligibili autorităţile publice locale în parteneriat cu furnizorii publici de servicii de asistenţă socială din judeţ pentru categoriile vulnerabile. Proiectele din această categorie sunt destinate protecţiei personalului implicat în lupta cu pandemia, suplimentar stimulentelor financiare de câte 2.500 lei deja acordate personalului medical şi auxiliar.

Proiectele pot fi depuse în sistemul informatic MySMIS 2014 până la data de 30 septembrie, având sprijinul tehnic al echipei de suport alocate de Ministerul Fondurilor Europene, pentru a accelera procesul de aplicare la resursele financiare europene în cazul spitalelor care nu sunt familiarizate cu sistemul.