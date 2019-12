Guvern: Fonduri europene pentru proiectul Romania Durabila

„În urmă cu un an de zile lansam noua Strategie pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030. Astăzi marcăm începutul unei noi etape pe care am proiectat-o încă de la începutul activității noastre. Am reușit să obținem finanțare europeană pentru proiectul acesta deosebit de important care ne va asigura o parte dintre elementele necesare implementării Strategiei. Suntem un centru regional recunoscut în ceea ce privește promovarea Agendei 2030 și avem determinarea să păstrăm ritmul activ în perioada următoare care va fi dedicată punerii în practică a acesteia. Sunt convins că alături de rețeaua formată din oameni dedicați dezvoltării durabile vom duce la bun sfârșit mișcarea pe care am pornit-o”, a declarat László Borbély.