Guvern: Parinții care lucreaza la domiciliu nu vor primi zile libere platite sa stea cu copiii (OUG)

Guvernul discută în ședința de joi, în prima lectură, o ordonanță de urgență (OUG) care prevede condițiile în care își pot lua părinții zile libere plătite să stea acasă cu copiii care învață online.

„Ministerul Muncii prezinta in prima lectura OUG prin care parintii pot beneficia de zile libere platite pentru a sta acasa cu copiii. Vor putea beneficia de zile libere platite doar daca nu isi desfasoara activitatea in regim de telemunca sau munca la domiciliu si se acorda pe toata perioada in care scolile sunt in scenarii galben si rosu potrivit hotararilor date de comitetele judetene de urgenta”, a declarat vicepremierul Raluca Turcan, în debutul ședinței de Guvern.