Guvern: Premierul a achitat doua amenzi, pentru fumat și nepurtarea maștii de protecție. Nimic despre ceilalți miniștri

Prim-ministrul Ludovic Orban a achitat, sâmbătă, prin intermediul platformei www.ghiseul.ro, două amenzi în valoare cumulată de 3.000 de lei, la cuantumul maxim prevăzut de lege, pentru fumat şi nepurtarea măştii în spaţii închise, se precizează într-un comunicat al Guvernului. În fotografia făcută în biroul premierului din Palatul Victoria, cu Ludovic Orban şi mai mulţi miniștri