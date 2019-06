Guvern: Premierul Dancila solicita ferm respectarea simbolurilor statale ale Romaniei si normele de ordine publica

Premierul Viorica Dăncilă solicită ferm respectarea simbolurilor statale ale României şi normele de ordine publică şi face apel la responsabilitate în ceea ce priveşte acţiunile şi declaraţiile politice referitoare la situaţia din Valea Uzului, informează sâmbătă Guvernul. "Am urmărit cu mare atenţie ceea ce s-a întâmplat în aceste zile la Valea Uzului. Nu m-am pronunţat public cu privire la acest subiect pentru că nu am dorit să contribui la escaladarea situaţiei, dar împreună cu colegii mei din Guvern am acţionat pentru ca lucrurile să revină la normal şi să găsim soluţii acceptate de comunitatea locală, români şi maghiari, deopotrivă. Cetăţenii români, indiferent de etnie, aşteaptă de la noi soluţii, propuneri concrete, nu declaraţii contondente. Autorităţile guvernamentale şi oamenii politici au opţiunea dialogului, iar orice instigare la dezbinare între cetăţenii români, aşa cum din păcate am văzut în aceste zile, este intolerabilă", afirmă prim-ministrul, potrivit unui comunicat transmis AGERPRES. Totodată, premierul subliniază că în această perioadă Guvernul a căutat soluţii în spiritul asigurării dreptului neîngrădit al fiecăruia de a-şi comemora eroii şi de a cinsti memoria tuturor celor care au apărat libertatea, integritatea şi demnitatea poporului român cu jertfa supremă. Una dintre propuneri, conform sursei citate, vizează preluarea administrării de către Ministerul Apărării Naţionale a Cimitirului eroilor căzuţi în cele două războaie mondiale - Valea Uzului şi consacrarea statutului de cimitir internaţional, având în vedere faptul că în această necropolă sunt înhumaţi militari de mai multe naţionalităţi. Însă, orice decizie va fi luată după consultări cu toate părţile implicate, precizează Guvernul. "Şeful Executivului dezaprobă orice acţiune menită să alimenteze conflictul între cetăţenii României şi declaraţiile care instigă la ură şi la nerespectarea simbolurilor statale ale ţării noastre. De asemenea, premierul subliniază că abordarea politică a situaţiei din Valea Uzului nu este în măsură să contribuie la o soluţie constructivă şi respinge orice încercare de obţinere a capitalului politic de către unii lideri politici. Prim-ministrul cere autorităţilor responsabile să păstreze ordinea publică şi să asigure drepturile tuturor cetăţenilor români", se mai arată în comunicatul Executivului. AGERPRES/(AS - editor: Andreea Rotaru, editor online: Andreea Lãzãroiu)