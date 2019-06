Guvern: 'Progrese importante in implementarea Obiectivelor pentru Dezvoltare Durabila - obtinute in perioada presedintiei romane a Consiliului UE'

Adoptarea concluziilor Consiliului Uniunii Europene "Către o Europă tot mai sustenabilă până în 2030" a fost una dintre cele mai importante realizări din perioada în care România a deţinut preşedinţia Consiliului UE, potrivit agerpres.ro.

Potrivit unui comunicat al Guvernului, marţi a avut loc cea de-a şaptea şi ultima şedinţă a Grupului de lucru pentru Agenda 2030 din cadrul preşedinţiei României la Consiliul UE, prezidat în ultimele luni de Csilla Lorincz, şef de birou al Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă.

"În perioada în care România a deţinut preşedinţia Consiliului UE au fost obţinute progrese importante în ceea ce priveşte implementarea Obiectivelor pentru Dezvoltare Durabilă la nivel european. Adoptarea Concluziilor Consiliului UE 'Către o Europă tot mai sustenabilă până în 2030' a fost una dintre cele mai importante realizări din această perioadă. Cele 27 de articole reafirmă angajamentul Uniunii Europene pentru Agenda 2030 şi schiţează un cadru prin care poate fi implementată. Concluziile Consiliului UE vor fi incluse şi în discuţiile ce vor sta la baza Agendei strategice a Comisiei Europene, care va ghida politicile publice pentru următorii ani", se arată în comunicat.

Consilierul de stat Laszlo Borbely a menţionat că România şi-a îndeplinit cu brio obiectivele privind Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă în perioada preşedinţiei la Consiliul UE.

"Am obţinut, într-un timp record, consensul statelor membre pentru adoptarea setului de Concluzii care are potenţialul să modeleze politicile Uniunii Europene până în 2030. În acelaşi timp, am promovat cu succes parteneriatele pentru dezvoltare durabilă prin conferinţa internaţională din 16 aprilie la care au participat aproximativ 300 de persoane din peste 40 de state", a declarat Laszlo Borbely, potrivit comunicatului.