Guvern: Proiectul de HG privind cresterea salariului minim va fi inaintat pana la sfarsitul lunii

Seful Cancelariei premierului, Ionel Danca, a declarat, luni, ca proiectul de hotarare de Guvern privind cresterea salariului minim pe economie va fi inaintat Guvernului spre adoptare pana la sfarsitul lunii noiembrie.

- Astazi, prim-ministrul Ludovic Orban a avut o sedinta pentru elaborarea HG privind nivelul salariului minim pentru anul urmator.

- S-au evaluat consecintele pe mai multe planuri privind impactul acestei cresteri a salariului minim pentru sectorul economic, pentru sectorul public si, in continuare, se va face o analiza la nivelul modului in care o astfel de masura trebuie aplicata fara a afecta profitabilitatea companiilor si fara a determina costuri care nu pot fi sustinute de mediul privat anul viitor.

- Principalele directii de analiza pentru stabilirea nivelul salariului minim vor avea in vedere o serie de indicatori obiectivi legati de activitatea economica, care sa raspunda, pe de o parte, nevoii de a crestere a puterii de cumparare a romanilor, iar, pe de alta parte, aceasta crestere sa nu afecteze activitatea economica din mediul privat.

- In aceasta analiza se va tine contul de cresterea economica pentru anul in curs, de nivelul inflatiei, de indicele de productivitate si o analiza asupra impactului mai ales in zona sectoarelor economice unde exista forta de munca preponderent angajata la nivelul salariului minim. Acestea sunt coordonatele in care se face aceasta analiza.

- O decizie va fi luata dupa consultarea partenerilor sociali, a patronatelor, a sindicatelor, obiectul este ca acest proiect de HG sa fie inaintat in dezbaterea guvernului pentru a fi avizat si adoptat pana la sfarsitul lunii noiembrie.

- Sunt mai multe scenarii luate in calcul, deocamdata este o HG lasata in urma de fostul Guvern, se face o analiza a acesteia, dar se mai discuta si alte scenarii.

- Este o urgenta si obiectivul Guvernului este ca pana la finalul lunii sa avem o decizie asumata, astfel incat companiile sa-si faca planurile pentru anul viitor.

- Evident vorbim de o aplicare incepand cu ianuarie 2020.

- Nu am decis cuantumul cresterii salariului minim.

- Reducerea contributiilor nu a fost luata in calcul in cadrul sedintei de azi, dar ar putea fi luata in calcul in discutiile cu partenerii sociali.

