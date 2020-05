Guvernarea in vremuri anormale bate guvernarea Romaniei normale. Ziua 0

Autoritatile romane isi fac un titlu de lauda, pe buna dreptate, din faptul ca au tinut criza sanitara sub control si ca Romania nu a ajuns in situatia dramatica a catorva tari vestice: Italia, Spania, Franta, Marea Britanie, unde numarul mortilor este consistent, iar sistemele medicale, mult mai performante decat cel autohton, au fost multa vreme sub presiune si pe alocuri au cedat.