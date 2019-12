Guvernatorul Bancii Centrale a Frantei: BCE trebuie sa actioneze rapid si sa emita moneda digitala

Banca Centrală Europeană (BCE) trebuie să acţioneze rapid, dacă Europa vrea să dobândească un avantaj asupra altor regiuni, emiţând prima monedă digitală bancară centrală (CBDC), a afirmat miercuri guvernatorul Băncii Centrale a Franţei, Francois Villeroy de Galhau, transmite Reuters, potrivit Agerpres.

SUA şi unele ţări europene caută să creeze monede digitale bancare centrale, dar, până acum, China este cea mai avansată în realizarea propriei sale monede digitalizate."Ar exista câteva avantaje dacă am acţiona rapid pentru a emite cel puţin o monedă digitală bancară centrală, pentru că am fi primul astfel de emitent din lume şi am beneficia de faptul că am avea o monedă digitală bancară centrală de referinţă", a afirmat Francois Villeroy de Galhau, care este şi membru al Consiliului guvernatorilor Băncii Centrale Europene, la o conferinţă pe teme financiare care se desfăşoară la Paris.Banca Centrală a Franţei este nerăbdătoare să experimenteze folosirea unei astfel de monede pentru a aranja şi a face schimburi de active financiare între companii financiare, a explicat Villeroy. Banca Franţei va lansa o cerere de proiecte înainte de finalul primului trimestru din 2020.

"Acţiunile noastre vor contribui desigur la activitatea băncilor centrale naţionale din zona euro (Eurosistem), care ar trebui să analizeze posibilitatea unui e-euro", a declarat oficialul BCE.



Unele bănci europene lucrează la crearea unui dispozitiv pan-european de plăţi care, la un moment dat, ar putea înlocui procesatorii de plăţi Visa, Mastercard şi alţi giganţi tehnologici externi. Această iniţiativă bancară numită PEPSI (Iniţiativa Sistemului de Plăţi Pan-European) este menită să gestioneze toate formele dematerializate de plăţi.



Această iniţiativă "ar fi un mare pas înainte", care ar putea ajuta băncile să facă faţă presiunilor din partea marilor companii specializate în tehnologie financiară (fintech) care îşi extind activitatea pe piaţa plăţilor, a explicat Villeroy.



Banca Centrală a Suediei lucrează din 2017 la proiectul "coroanei electronice" (e-coroana), deoarece folosirea banilor lichizi continuă să scadă în această ţară. Instituţia doreşte astfel să vină în sprijinul comercianţilor, care declară că folosirea de bani gheaţă le va aduce pierderi.



Fostul preşedinte al BCE Mario Draghi declara în septembrie că instituţia nu intenţionează să emită o monedă digitală deoarece tehnologia pentru aceasta este încă nesigură, iar folosirea numerarului se află la un nivel ridicat în zona euro.



BCE este responsabilă de emiterea de monede şi bancnote pentru cele 19 state membre ale zonei euro. Producerea de monede şi bancnote revine băncilor centrale naţionale.



Proliferarea rapidă a criptomonedelor, cum ar fi Bitcoin, a dus la dezbateri aprinse pe plan global dacă băncile centrale ar trebui să-şi lanseze propriile monede digitale.