Guvernatorul BNR: Romania se preocupa de pastrarea echilibrului macroeconomic

România continuă să aibă nevoie de strategii solide, bazate pe investiţii în domenii prioritare, dar în acelaşi timp se preocupă de păstrarea echilibrului macroeconomic, a declarat, joi, într-o conferinţă de specialitate, Mugur Isărescu, Guvernatorul Băncii Naţionale a României (BNR). "Ca veteran al acestei funcţii, din 1990, înţeleg foarte bine cum România a beneficiat de sprijinul oferit de BEI (Banca Europeană de Investiţii, n.r.). Proiectele finanţate de BEI s-au dovedit a fi un catalizator pentru dezvoltare şi cu efecte de multiplicare în toate sectoarele. Totuşi, România continuă să aibă nevoie de strategii solide, bazate pe investiţii în domenii prioritare, cum ar fi infrastructura, sănătatea şi alte domenii în strânsă legătură cu alte state europene. Acest lucru presupune provocări, dar şi oportunităţi. Ultimul raport BEI se referă la contextul ratelor de dobândă reduse care oferă un sprijin pentru investiţii în infrastructura smart, digitalizare pentru economie digitală, fintech şi combatarea riscurilor climatice. De la aderarea la Uniunea Europeană şi până în 2018, România a accesat mai mult de 21 de miliarde de euro din fonduri europene pentru a compensa discrepanţele şi pentru convergenţa economică. BNR a desfăşurat o cercetare asupra acestora şi a constatat o creştere de 1% din PIB pe structura fondurilor de coeziune, iar asupra mediului de afaceri, de 3%. Asta arată eforturile pe care România le face pentru a garanta îmbunătăţirea absorbţiei fondurilor europene. România se preocupă de păstrarea echilibrului macroeconomic", a afirmat Isărescu. Guvernatorul BNR a punctat faptul că, pe segmentul investiţiilor străine directe, România are o imagine mixtă, ca urmare a presiunilor continue asupra creşterii economice, care au condus la o realocare a investiţiilor. "La investiţiile străine directe imaginea e mixtă. În a doua jumătate a anului 2018 şi începutul lui 2019 presiunile continue asupra creşterii economice şi a mediului economic au generat o realocare a investiţiilor şi din cauza nesiguranţei geopolitice şi a dificultăţilor economice din întreaga lume. Noile tehnologii au fost afectate şi au apărut noi provocări pentru sectorul financiar-bancar. Pe de altă parte, investiţiile în politicile de mediu, în politici sociale, s-au aliniat cu obiectivele climatice şi cu dezvoltarea durabilă", a spus Mugur Isărescu. Banca Naţională a României (BNR) şi Banca Europeană de Investiţii (BEI) organizează, joi, conferinţa cu tema "Investment and Investment finance in Romania". AGERPRES/(A, AS - autor: Daniel Badea, editor: Andreea Marinescu, editor online: Ady Ivaşcu)