Guvernatorul din Porto Rico demisioneaza dupa doua saptamani de manifestatii masive

Guvernatorul statului insular asociat Statelor Unite Porto Rico, Ricardo Rossello, şi-a anunţat demisia după după două săptămâni demanifestaţii masive, în urma unor declaraţii jignitoare la adresa femeilor, homosexualilor şi victimelor uraganului Maria, relatează AFP potrivit news.ro

Ricardo Rossello a anunţat miercuri că demisionează ”vineri, la 2 august, la ora (locală) 17..00”.

”După ce am ascultat acuzaţiile şi am discutat cu familia mea (...), am luat decizia următoare, în mod dezinteresat: astăzi vă anunţ că voi demisiona din post vineri, la 2 august, la ora (locală) 17.00”, a anunţat el într-o înregistrare video difuzată de Guvern.