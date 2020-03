Guvernatorul Lombardiei cere prezența armatei pe strazi

Attilio Fontana, guvernatorul Lombardiei, a solicitat vineri, desfăşurarea armatei pe străzi pentru a garanta că oamenii rămân în case şi se stopează astfel propagarea virusului, potrivit Agerpres. “Prezenţa militarilor are un mare efect de descurajare, un om se gândeşte de două ori înainte să iasă pe stradă când vede o patrulă a armatei”, a spus The post Guvernatorul Lombardiei cere prezența armatei pe străzi appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.