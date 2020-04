Guvernatorul statului New York anunta ridicarea anumitor restrictii incepand cu 15 mai

New York, statul cel mai grav afectat de epidemia de coronavirus din Statele Unite, ar putea să ridice unele restricţii începând cu 15 mai, a declarat duminică guvernatorul Andrew Cuomo, în condiţiile în care numărul zilnic al deceselor continuă să scadă, relatează dpa potrivit Agerpres.

În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 367 de decese, a precizat Cuomo, însă acesta este în continuare cel mai redus număr din ultimele săptămâni. În statul New York s-au înregistrat aproape 17.000 de decese.Guvernatorul a declarat că în anumite zone "cu risc scăzut" din statul New York - departe de oraşe - s-ar putea relua procesul de producţie şi activităţile în domeniul construcţiilor în momentul în care măsura de izolare la domiciliu va fi ridicată pe 15 mai."Vom relua activitatea în faze", a spus Cuomo. "Întreprinde o acţiune, monitorizează", a explicat Cuomo.Fazele de reluare a activităţii vor fi distanţate la intervale de două săptămâni. Orice semn de reapariţie a focarului de coronavirus ar conduce la noi măsuri.Cuomo a avertizat că statul New York ar putea pierde tot ce a obţinut în câteva zile, "dacă nu suntem vigilenţi".Oraşul New York, unde s-au înregistrat cele mai multe cazuri şi decese din stat, reprezintă "cea mai complicată situaţie", a mai spus Cuomo. Oraşul este un important punct de legătură cu alte comitate şi state, astfel încât va necesita o abordare mai coordonată la nivel naţional, a mai spus el.