Guvernele europene regandesc conditiile de transport public si privat, in contextul relaxarii masurilor Coronavirus

Capitalele si marile orase din Europa incearca sa evite raspandirea Coronavirus prin gandirea implementarii unor masuri menite sa elibereze transportul public si privat si totodata, sa mentina poluarea la cote scazute.

Astfel, Franta - incurajeaza oamenii sa mearga pe bicicleta pentru a pastra nivelurile de poluarea la un nivel mai jos, odata ce restrictiile de carantina se vor relaxa, potrivit BBC. In cadrul schemei de ajutor de 20 de milioane de euro, toti cetatenii francezi vor fi eligibili sa-si poata repara bicicleta cu suma de aproximativ 50 de euro la mecanicii inregistrati. Finantarea va ajuta sa plateasca si pentru instruirea la folosirea bicicletei, si pentru spatiile temporare de parcare.

Marea Britanie - Cei care gestioneaza planurile de urgenta ale Londrei se tem ca metroul nu va fi capabil sa faca fata odata ce starea de urgenta se va incheia. Potrivit unui raport consultat de BBC, regulile de distantare sociala ar reduce capacitatea metroului la 15% din nivelurile normale si la 12% la autobuze.

Nivelurile de poluare au scazut la nivel mondial, iar multe state cauta sa le pastreze acolo. Joi, Agentia Internationala pentru Energie a prognozat o scadere de 6% a cererii de energie pentru acest an. Agentia arata ca asta ar duce la o scadere a emisiilor de dioxid de carbon cu 8%, de sase ori mai mare decat cea mai mare cadere, din 2009, care a urmat crizei financiare.

Elisabeth Borne, ministrul francez pentru Tranzitie Ecologica, a spus ca scopul este de a reduce folosirea masinii in timpul navetei sau pentru calatorii scurte, astfel incat poluarea sa fie diminuata odata ce restrictiile pandemiei sunt ridicate. In vremuri normale, 60% dintre calatoriile facute in Franta sunt mai scurte de 5 km, facand astfel bicicletele `o adevarata solutie de transport`, a precizat ministrul.

Administratia Parisului interzice masinilor private sa intre pe una dintre principalele sale strazi, Rue de Rivoli, care va avea in schimb benzi separate pentru biciclete si autobuze, taxiuri, autovehicule de urgenta si anumite livrari. Daca masurile din timpul pandemiei vor avea succes, vor fi facute permanente, a spus, joi, primarul capitalei franceze. Paris are in vedere si crearea rutelor de biciclete de-a lungul celor mai aglomerate trei linii de metrou, a mai afirmat aceasta. Scopul este de a preveni aglomerarea orasului, care este sinonima cu poluarea, a spus primarul Anne Hidalgo, citata de ziarul Le Monde.

Bruxelles, capitala Belgiei, a anuntat, miercuri, crearea a 40 de km suplimentari de rute pentru biciclete, astfel incat sa se asigure ca mai putini oameni folosesc transportul public, pe masura ce restrictiile sunt relaxate.

Orasul italian, Milano, care se situeaza in cea mai afectata regiune de Coronavirus din Lombardia, a inceput realocarea si reimpartirea spatiului de pe unele strazi principale pentru a fi folosit la mersul pe jos si cu bicicleta. Administratia orașului si-a propus largirea trotuarelor, adaugand 35 de km de piste pentru biciclete si incurajeaza folosirea scuterelor, ca alternativa la folosirea masinii. Capacitatea metroului din Milano va fi redusa cu pana la 30% pentru ca toti pasagerii sa stea la un metru distanta de fiecare, pastrand astfel in continuare, masura distantarii sociale.

In capitala Germaniei, Berlin, autoritatile au largit temporar unele benzi pentru biciclete si noi masuri sunt asteptate a fi anuntate.

Speranta Anghel