Guvernul a adoptat 25 de ordonante, intr-o sedinta maraton. Ce prevede OUG pentru alegeri

Fata in fata cu motiunea de cenzura de miercuri, Guvernul Orban a avut marti o sedinta maraton, care a inceput la ora 14:00 si s-a terminat dupa ora 23:00, in care a adoptat nu mai putin de 25 de ordonante de urgenta in mai toate domeniile: electoral, sanatate, educatie, economie, afaceri interne, justitie.