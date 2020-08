Guvernul a adoptat o ordonanta de urgenta care prevede decontarea prin Ministerul Fondurilor Europene a achizitiei de 500.000 de tablete, in valoare de 100 de milioane de euro

Vicepremierul Raluca Turcan spune ca Executivul a adoptat, miercuri, o ordonanta de urgenta privind decontarea, prin Ministerul Fondurilor Europene, a achizitiei de 500.000 de tablete, in valoare de 100 de milioane de euro. Totodata, vor fi decontate achizitiile de materiale de protectie sanitara necesare in scoli, in valoare de 50 de milioane de euro, si de containere sanitare pentru localitatile fara apa curenta si canalizare, in valoare de 25 de milioane de euro.