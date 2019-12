Guvernul a adoptat OUG prin care se desfiinteaza Institutul Revolutiei Romane din Decembrie 1989

Guvernul a adoptat, luni, ordonanţa de urgenţă prin care Institutul Revoluţiei Române din Decembrie 1989 se desfiinţează. Preşedintele institutului este fostul preşedinte Ion Iliescu, director general - Gelu Voican Voiculescu iar secretar general - Emilian Cutean. În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a acestei ordonanţe de urgenţă, prin hotărâre a Guvernului se va stabili destinaţia patrimoniului Institutului Revoluţiei Române din Decembrie 1989. Executivul a motivat că "activitatea Institutului Revoluţiei Române din Decembrie 1989, de la înfiinţarea sa până în prezent, s-a dovedit irelevantă în raport cu sumele cheltuite de la bugetul de stat prin intermediul transferurilor realizate din bugetul Senatului României". De asemenea, în ordonanţă se precizează că "încă de la constituirea sa, prin Legea nr. 556 din 7 decembrie 2004, instituţia a reprezentat o platformă politică, iar în pofida enunţării veniturilor proprii ca sursă de finanţare, încă de la început activitatea instituţiei a fost finanţată de la bugetul de stat aproape în totalitate". "Prin activitatea sa, Institutul Revoluţiei Române din Decembrie 1989 s-a dovedit a fi un for ermetic al cărui scop real vizează asigurarea unor poziţii publice finanţate din fonduri publice pentru interese personale, iar Institutul Revoluţiei Române din Decembrie 1989 nu a prezentat o conduită adecvată statutului de instituţie publică pe care îl deţine în relaţia cu cetăţenii", se arată în document. În document se menţionează că, "în fapt, evenimentele organizate de Institut au vizat propagarea în spaţiul public a unor interpretări asupra Revoluţiei Române din 1989 menite să se contrapună cercetărilor aflate în curs, desfăşurate de organele de anchetă în "Dosarul Revoluţiei". "Astfel, întreaga activitate a Institutului a fost marcată de controverse determinate de dorinţa conducătorilor instituţiei de a acredita o anumită viziune asupra evenimentelor din Decembrie 1989, contestată sistematic de organizaţii ale revoluţionarilor. Or, contrar raţiunii de funcţionarea a unei instituţii publice, Institutului Revoluţiei Române din Decembrie 1989 generează tensiuni sociale ori de câte ori subiectul Revoluţiei Române din 1989 revine în actualitate", se mai arată în actul normativ. Totodată, Institutul Revoluţiei Române din Decembrie 1989 beneficiază de "un regim juridic atipic în structura instituţională a statului român, în condiţiile în care specificul acestuia este mai degrabă al unei fundaţii decât al unei instituţii publice", se mai menţionează în document. În acest sens, Institutul are statutul de "instituţie publică de specialitate, autonomă", fără a fi definită sau indicată raţiunea unei astfel de reglementări extraordinare", şi lipsesc reglementările referitoare la "mandatul conducerii instituţiei şi posibilitatea/imposibilitatea reînnoirii acestuia, condiţii de integritate în exercitarea mandatului, revocarea membrilor forurilor de conducere, condiţiile în care se iau decizii prin vot sau prezentarea rapoartelor de activitate Senatului României, din bugetul căruia este asigurată finanţarea Institutului". Ordonanţa este adoptată "având în vedere necesitatea de a elimina gravele disfuncţionalităţi în modul de funcţionare a instituţiilor publice, de a evita incidente sociale şi de a opri urgent cheltuirea de fonduri publice care nu servesc interesul public, ci prejudiciază buna funcţionare a societăţii". AGERPRES/(AS - autor: Alina Novăceanu, editor: Florin Marin, editor online: Irina Giurgiu)