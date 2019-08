Guvernul a amanat rectificarea bugetara, iar ALDE apreciaza decizia: 'Risca sa duca la depasirea tintei de deficit bugetar stabilite'

Vicepreședintele ALDE, Varujan Vosganian, a declarat joi, după ce Guvernul a decis să discute rectificarea bugetară, fără a adopta proiectul, că salut hotărârea Executivului, menționând că acest proiect riscă să ducă la depăşirea ţintei de deficit bugetar.

Citește și: Ciudățenia din cazul de la Caracal. Ce a tranșat Gheorghe Dincă în ziua în care Alexandra a sunat la 112

"ALDE salută decizia premierului Viorica Dăncilă de a amâna adoptarea în şedinţa de guvern de azi a proiectului primei rectificări bugetare. Aşa cum ne-a fost prezentat, acest proiect de rectificare bugetară riscă să ducă la depăşirea ţintei de deficit bugetar stabilite", scrie pe Facebook Varujan Vosganian.

Citește și: Avertisment de ultimă oră al lui Alexandru Cumpănașu: ‘N-o să permitem asta!’

"În mod repetat, inclusiv public, ALDE a solicitat alocarea de resurse financiare pentru continuarea investiţiilor în derulare, vorbim în primul rând despre proiectele mari de investiţii (autostrăzi) dar si de investiţiile la nivel local. De asemenea, am atras atenţia asupra nevoii de a asigura resurse pentru cofinanţarea proiectelor cu fonduri europene şi am spus apăsat că nu acceptăm tăierea alocărilor bugetare de la ministere vitale precum transporturile, sănătatea, educaţia. În cadrul şedinţei de coaliţie de ieri am prezentat din nou partenerilor de la PSD aceste constrângeri de construire a rectificării bugetare. Aşteptăm următoarea reuniune în cadrul coaliţiei de guvernare pentru a vedea ce fel de măsuri a identificat ministrul de finanţe pentru rezolvarea acestei situaţii", mai arată sursa citată.

Citește și: Oreste îl desființează pe Dan Barna: Vă arată ca purtând treningul lui Codrin Ștefănescu și pantofii de lac alb ai lui Șerban Nicolae

Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Nelu Barbu, a anunțat, joi, că rectificarea bugetară a fost prezentată în primă lectură în cadrul ședinței de Guvern de joi și că va fi adoptată în următoarea ședință.

El a mai adăugat că s-a luat această decizie pentru a nu se mai face interpretări în spațiul public. ”Decizia Guvernului a fost să mai analizeze în detaliu fiecare aspect astfel încât să nu mai existe tot felul de interpretări în spațiul public și vor fi adoptate în ședința următoare”, a conchis purtătorul de cuvânt.